Banco Mundial mobiliza US$ 530 milhões adicionais em apoio à Ucrânia

Em comunicado, o banco informou que o financiamento é apoiado por empréstimos do Reino Unido (US$ 500 milhões) e da Dinamarca (US$ 30 milhões)

O Banco Mundial informou na última sexta-feira (dia 30) que mobilizou US$ 530 milhões adicionais para ajudar o governo da Ucrânia “a atender às necessidades urgentes criadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia”. Em comunicado, o banco informou que o financiamento é apoiado por empréstimos do Reino Unido (US$ 500 milhões) e da Dinamarca (US$ 30 milhões). Leia também Bruna Marquezine responde a críticas de Michelle

Justiça registra 222 crimes eleitorais e 108 prisões neste domingo até 12h40

Mulher é detida em Brasília ao tentar fotografar urna “Até o momento, o Banco Mundial mobilizou quase US$ 13 bilhões em financiamento de emergência para a Ucrânia, incluindo compromissos e promessas de doadores, dos quais US$ 11 bilhões foram totalmente desembolsados. A assistência permitiu à Ucrânia continuar fornecendo serviços governamentais essenciais à população e ajudou a aliviar os impactos das perdas humanas e econômicas generalizadas causadas pela guerra”, diz o texto. Segundo o diretor regional do Banco Mundial para a Europa Oriental, Arup Banerji, o custo total de longo prazo da reconstrução e recuperação na Ucrânia é enorme, “com as necessidades para os próximos três anos totalizando bem mais de US$ 100 bilhões, um número que deve crescer à medida que a guerra continua”, disse ele. Por: Estadão Conteúdo