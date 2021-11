Áustria confina população e vacina anticovid será obrigatória em fevereiro

Depois de ter instaurado o confinamento para não vacinados, a Áustria se torna o primeiro país da UE a adotar uma medida tão drástica.

A população da Áustria, incluindo as pessoas já vacinadas contra a covid-19, terá de respeitar um confinamento a partir da próxima segunda-feira (22), devido ao ressurgimento da pandemia no país – anunciou o chanceler conservador Alexander Schallenberg nesta sexta-feira (19).

Depois de ter instaurado, há poucos dias, o confinamento para não vacinados, a Áustria se torna o primeiro país da União Europeia (UE) a adotar uma medida tão drástica.

Após uma reunião com as autoridades regionais, Schallenberg anunciou ainda que a vacinação contra o coronavírus será obrigatória na Áustria a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Você tem que “olhar a realidade de frente”, disse o chanceler.

“Não conseguimos convencer as pessoas o suficiente para se vacinarem”, afirmou, explicando que as unidades de terapia intensiva já estão passando por uma situação crítica.

“Aumentar o número de vacinados é a única maneira de sair deste círculo vicioso”, justificou.

Vários países europeus registram um aumento preocupante nos casos de coronavírus e decidiram endurecer as restrições nos últimos dias. É o caso de Suécia, Alemanha e Grécia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde segunda-feira (15), na Áustria, as pessoas não vacinadas não podem sair de casa, exceto para fazer compras, praticar esportes e receber atendimento médico.

Dos 8,9 milhões de habitantes do país, 66% estão totalmente vacinados, um percentual ligeiramente inferior à média europeia, apesar de o país ter adotado o passaporte sanitário na primavera boreal (outono no Brasil).

As recentes medidas adotadas pelo governo já tiveram um efeito positivo, com o aumento do número de pessoas que solicitaram marcação para serem vacinadas.

Ainda assim, o número de casos de covid-19 continua crescendo, com 15.000 novas infecções nas últimas 24 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse