Austrália enviará blindados à Ucrânia após falas de Zelensky, diz Morrison

“Vamos enviar nossos veículos blindados, nossos Bushmasters também. E nós os estamos levando para lá em nossos aviões C-17s.”

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse nesta sexta-feira (1º), que enviará veículos blindados para a Ucrânia após um pedido do presidente Volodymyr Zelensky.

Morrison, no entanto, não informou quando e quantos blindados, conhecidos como Bushmasters, serão enviados para ajudar a Ucrânia no conflito contra as tropas militares de Vladmir Putin.

Por outro lado, o ministro da Defesa, Peter Dutton, afirmou anteriormente que apenas quatro veículos poderiam ser transportados por vez em aviões militares australianos. “Não estamos apenas enviando nossas orações, estamos enviando nossas armas, estamos enviando nossas munições, estamos enviando nossa ajuda humanitária, estamos enviando tudo isso e coletes à prova de balas”, disse Morrison.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou pelos veículos blindados enquanto falava com o parlamento da Austrália, por videochamada, na noite de quinta-feira, dizendo que “temos que manter armados aqueles que estão lutando contra esse mal.”

“Você tem um veículo de pessoal armado muito bom, o Bushmaster, que pode ajudar substancialmente a Ucrânia, e outros equipamentos que podem fortalecer nossa posição em termos de armamento”, completou Zelensky. “Se você tiver a oportunidade de compartilhar isso conosco, ficaríamos muito gratos.”

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, já enviou ajuda militar e humanitária à Ucrânia desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro, e também anunciou, como sanção, a proibição das exportações de alumina e minério de alumínio para Vladmir Putin.

De acordo com o governo australiano, a Rússia depende da Austrália para quase 20% de suas necessidades de alumínio.