Fachin diz que democracia está “ameaçada”

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que “a democracia está ameaçada” e que as eleições devem ser “turbulentas”. A fala ocorreu durante encontro com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), nesta sexta-feira (1°).

“A justiça eleitoral está sob ataque. A democracia está ameaçada. A sociedade constitucional está em alerta. Impende, no cumprimento dos deveres inerentes à legalidade constitucional, defender a Justiça Eleitoral, a democracia e o processo eleitoral”, disse o ministro.

Fachin ainda disse que existe “circo de narrativas conspiratórias” nas redes sociais. Mais cedo, o ministro já havia rebatido as acusações feitas contra a segurança do sistema eletrônico de voto.

As falas de Fachin ocorrem apenas um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltar a atacar o STF e seus ministros e o sistema eleitoral brasileiro.