Atentado suicida contra edifício militar mata 23 no Paquistão

O ataque aconteceu durante a noite no distrito de Dera Ismail Khan, perto da fronteira com o Afeganistão, numa região com bastante conflitos

Ao menos 23 pessoas morreram em um atentado suicida nesta terça-feira contra um edifício militar no noroeste do Paquistão, em um ataque reivindicado por um grupo vinculado aos talibãs paquistaneses, informou uma fonte das forças de segurança que pediu anonimato. O ataque aconteceu durante a noite no distrito de Dera Ismail Khan, perto da fronteira com o Afeganistão, uma região que registrou vários atentados nos últimos meses. "Muitas pessoas morreram quando estavam dormindo e estavam com roupas civis. Estamos tentando estabelecer se todos eram militares", declarou a fonte à AFP. Ao menos 27 pessoas ficaram feridas. O 'Tehreek-e-Jihad Pakistan' (TJP), um novo grupo vinculado aos talibãs paquistaneses do 'Tehreek-e-Taliban Pakistan' (TTP), reivindicou ataque. O Exército paquistanês não se pronunciou sobre o ataque. O Paquistão registrou nos últimos meses, especialmente desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul, em agosto de 2021, o aumento da violência, em particular nas regiões fronteiriças com o Afeganistão. Islamabad considera que alguns ataques são planejados no território afegão, o que Cabul nega. © Agence France-Presse