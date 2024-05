Ataques israelenses na Síria matam uma menina e três combatentes do Hezbollah

Ao menos uma menina morreu e vários civis ficaram feridos na Síria em um ataque aéreo israelense em uma cidade costeira no centro do país, informaram, nesta quarta-feira (29), autoridades e uma ONG, que também reportou a morte de três combatentes sírios do Hezbollah libanês.

“O inimigo israelense lançou um ataque aéreo (…) contra uma localidade no centro e um edifício residencial na cidade de Banyas, no litoral, matando uma menina e ferindo dez civis”, informou o ministério sírio da Defesa em um comunicado.

Mais cedo, a agência oficial de notícias Sana reportou que a defesa aérea síria agiu e “interceptou alvos inimigos no céu da cidade de Homs”, na região central do país.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), ONG sediada no Reino Unido e que tem uma rede de fontes na Síria, informou que Israel atacou “ao menos uma instalação militar (…) na região de Homs”, e “três membros sírios do Hezbollah libanês” morreram.

A ONG confirmou, ainda, que uma menina morreu em Banyas e acrescentou que 20 civis ficaram feridos.

