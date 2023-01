Ataque a tiros nos EUA deixa ao menos 9 mortos após festa de Ano Novo Chinês

O ataque ocorreu em uma região movimentada, pouco após o primeiro dia de festas em comemoração ao Ano Novo Chinês no local

Pelo menos 9 pessoas morreram durante um ataque a tiros dentro de um estúdio de dança em Monterrey Park, nas proximidades de Los Angeles, na noite deste sábado (21), segundo a polícia local.

O ataque ocorreu em uma região movimentada, pouco após o primeiro dia de festas em comemoração ao Ano Novo Chinês no local. O crime foi registrado pela polícia às 22h30 (3h30 no horário de Brasília).

Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, Seung Won Choio, dono de um restaurante na mesma avenida do ataque, afirmou que algumas vítimas correram para se esconder no local no momento do ataque.

Segundo as vítimas, o atirador estava com uma arma semiautomática e tinha “diversas munições”, que ele recarregava para continuar atirando nas vítimas.

À Associated Press, a polícia confirmou que o atirador em questão é um homem. Não há informações, porém, sobre se ele foi preso, morto ou se fugiu.

Monterrey Park, cidade que fica a menos de 20 quilômetros de Los Angeles, tem 60 mil habitantes e uma grande população asiática.