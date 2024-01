Ataque a tiros deixa dois mortos em hotel nos EUA; suspeito morreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um atirador matou duas pessoas durante um ataque em um hotel na cidade de Clouquet, estado de Minnesota, Estados Unidos. O suspeito foi encontrado morto depois.

Um homem teria invadido um hotel e atirado em uma mulher, que morreu. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (8). As informações são do canal CBS.

A polícia também encontrou um homem de 35 anos morto por tiros no estacionamento do hotel. Ele estava com marcas de bala no peito.

Horas depois a polícia achou o corpo do atirador. Ele estava morto e fora do hotel, segundo a polícia de Clouquet.

A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança para apurar a motivação do crime. Segundo o canal CBS, foi emitido um alerta para que os moradores de Clouquet permaneçam em suas residências.

O xerife do condado de St. Louis, Wade Rauche, não sabe o que causou o tiroteio. O Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota ajudará na investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As identidades das vítimas e do suspeito serão divulgadas após os familiares das vítimas serem notificados. A polícia de Cloquet afirma que divulgará mais informações sobre o tiroteio nesta quarta-feira (10).