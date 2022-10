Ataque a creche na Tailândia deixa 34 mortos, sendo 22 crianças

O homem é um ex-policial e abriu fogo contra as pessoas que estavam no local. Ele ainda matou a esposa e o filho antes de se matar

Era por volta de 12h30 na cidade de Nong Bua Lamphu (3h30 do horário de Brasília), quando alunos de uma creche, que atendia crianças com, em média, 2 anos, estavam na hora da soneca, descansando, até que um homem chegou armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca.

O homem abriu fogo contra as pessoas que estavam no local, e foi identificado como Panya Khamrab, um ex-policial de 34 anos. As autoridades tailandesas confirmaram ao menos 34 mortes, sendo 22 crianças e 12 adultos. Ele também matou a esposa e o filho antes de se matar.

Além disso, outras 12 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, segundo o coronel da polícia Jakkapat Vijitraithaya.

Segundo um funcionário do governo, em um primeiro momento, ninguém se escondeu, já que pensaram se tratar de fogos de artifício. A informação inicial é de que o homem tenha sido dispensado da polícia no ano passado, e atingiu primeiro funcionários da creche, inclusive uma professora que estava grávida de 8 meses.

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-o-cha, por meio de seu Facebook, prestou condolências às famílias. “Ordenei ao chefe de polícia que fosse imediatamente à área e que todas as agências relacionadas ajudem com urgência os afetados”, escreveu ele.

Em fevereiro de 2020, o país sofreu com um ataque de um oficial do Exército que se desentendeu com um superior e desencadeou um tiroteio num centro comercial, matando 29 pessoas e ferindo outras 57.