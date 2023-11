Argentina: líderes sindicais sinalizam resistência contra reformas radicais propostas por Milei

A oposição mais enfática até agora aos planos de privatização de Milei veio do chefe da Associação de Pilotos de Linha Aérea, Pablo Biró

Os líderes sindicais da Argentina disseram que estão prestando muita atenção no discurso do presidente eleito libertário Javier Milei – e que o que ouvem é contrário aos seus interesses. “Temos claramente como ideia central o desenvolvimento do país, com produção e criação de empregos, e parece que todas as afirmações de Milei sobre cortes na economia, sobre privatizações e outras coisas não vão por esse caminho”, afirmou Héctor Caro, secretário-geral da poderosa organização guarda-chuva da Confederação Geral do Trabalho (CGT), após uma reunião com líderes sindicais.

A oposição mais enfática até agora aos planos de privatização de Milei veio do chefe da Associação de Pilotos de Linha Aérea, Pablo Biró, que disse nessa quarta-feira, 22, que Milei “terá que literalmente nos matar” para levar a cabo seu plano de mudar a estrutura de propriedade da companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas.

A maioria dos líderes sindicais, no entanto, enfatizou uma atitude de esperar para ver, dizendo que estão em alerta, mas reconhecem que os argentinos votaram em Milei e esperarão ele implementar políticas. Alguns, no entanto, deixaram claro que a resistência já começou.

“Mal podemos esperar para ver se este homem terá sucesso”, disse Daniel Catalano, secretário-geral da Associação dos Trabalhadores do Estado, durante a marcha das Mães da Praça de Maio nesta quinta-feira, 23. “Não esperamos absolutamente nada de Javier Milei.”

Catalano foi um dos representantes de sindicatos e organizações sociais que se uniram às Mães da Praça de Maio em sua marcha semanal no centro de Buenos Aires. O evento do grupo de direitos humanos formado por mães de crianças desaparecidas durante a ditadura militar argentina (1976-1983) assumiu um tom diferente desta vez. Grupos apelaram aos apoiadores para se juntarem às mães para representar simbolicamente a oposição ao governo de Milei.

Direitos humanos

Há também preocupação entre as organizações de direitos humanos sobre um potencial retrocesso nas políticas que permitiram a acusação de autores de crimes contra a humanidade durante a ditadura. Líderes de organizações sociais de esquerda também realizaram uma reunião na quinta-feira para discutir a sua resposta às políticas de Milei e “um plano de luta contra a austeridade” que envolverá protestos de rua.

Estadão Conteúdo