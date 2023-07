Argentina: dólar blue supera 500 pesos argentinos e atinge máxima histórica no câmbio paralelo

O dólar blue subiu 3 pesos argentinos na sessão de hoje e terminou a tarde negociado a 503 pesos, novo recorde nominal

O dólar blue, negociado no mercado paralelo, superou a marca de 500 pesos argentinos e atingiu máxima histórica nesta quarta-feira, 12. O movimento reflete a falta de um acordo mais flexível com o Fundo Monetário Internacional (FMI), além incertezas eleitorais, a um mês das primárias presidenciais.

Segundo levantamento do jornal Ámbito Financiero, o dólar blue subiu 3 pesos argentinos na sessão de hoje e terminou a tarde negociado a 503 pesos, novo recorde nominal. Na cotação oficial, a moeda americana era vendida a 275,50 pesos argentinos, conforme o Clarín.

Investidores aguardam a divulgação da leitura de junho da inflação ao consumidor (CPI), que permaneceu acima da taxa anual de 100% em maio. O cenário amplia as dúvidas sobre a viabilidade eleitoral do atual ministro da Economia, Sergio Massa, que concorre na chapa peronista apoiada pelo presidente Alberto Fernández, que optou por não buscar a reeleição.

Massa tem trabalhado para flexibilizar o acordo de reestruturação da dívida com o FMI, que atualmente está condicionado a metas econômicas e medidas de austeridade que, para o governo, sufoca o país. A seca histórica no começo deste ano agravou a situação. Nesta semana, uma comitiva da Argentina viajou a Washington para novas conversas com o Fundo, mas até agora um entendimento não foi anunciado.

