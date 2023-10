Apple violou patente de concorrente em relógios, conclui agência federal nos EUA

O caso envolve a companhia de tecnologia médica Masimo, que alegou em queixa de 2021 à Comissão de Comércio Internacional dos EUA

Uma agência federal dos Estados Unidos concluiu nesta quinta-feira, 26 que a Apple violou a patente de uma companhia rival do setor de tecnologia. A decisão poderia levar a um veto à importação de certos modelos do smartwatch da companhia.

O caso envolve a companhia de tecnologia médica Masimo, que alegou em queixa de 2021 à Comissão de Comércio Internacional dos EUA que a Apple violou suas patentes relacionadas à mensuração de níveis de oxigênio no sangue. A Apple incluiu um sensor com esse fim na maioria dos novos modelos do Apple Watch desde 2020, chamado oxímetro de pulso.

A comissão concluiu que a Apple violava lei federal e emitiu uma ordem de limitação sobre certos modelos do relógio, vetando que eles sejam importados para os EUA. O governo Joe Biden tem 60 dias para reverter a decisão da comissão de comércio. Caso se recusar a fazer isso, a empresa poderia apelar. Ela pode ainda buscar outras estratégias, como tentar um acordo com a Masimo.

Estadão Conteúdo