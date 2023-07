Apple testa ChatGPT próprio para integrá-lo a iPhone e iPad, diz agência

A Apple fundou um núcleo dedicado ao trabalho no tema, chamado de Ajax, que já criou um chatbot de serviço batizado de “Apple GPT”

A Apple trabalha nas próprias ferramentas de inteligência artificial para desafiar o domínio de OpenAI, Google e Microsoft neste mercado. De acordo com relatos feitos à Bloomberg, a fabricante do iPhone, contudo, ainda não traçou qual estratégia adotar para entregar essa tecnologia aos clientes.

Segundo a agência, a empresa fundada por Steve Jobs organizou os preparativos para desenvolver grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, que envolve unidades de processamento gráfico em supercomputadores, datacenters.

A Apple fundou um núcleo dedicado ao trabalho no tema, chamado de Ajax, que já criou um chatbot de serviço batizado de “Apple GPT.”

Após o relato da Bloomberg, as ações da Apple tiveram um pico diário de 2,3% nesta quarta-feira (19) e alcançaram US$ 198,23 por papel -valor que recuou no início da tarde para US$ 195.

Procurada pela reportagem, a Apple não respondeu até a publicação desta reportagem. Um porta-voz da empresa se recusou a falar com a Bloomberg.

Em 2022, a categoria de serviços representou US$ 78 bilhões da receita de US$ 393 bilhões da Apple. Essa atividade ficou atrás apenas da venda de iPhones, que rendeu US$ 205 bilhões.

Implementar IA geradora nos serviços nativos de iPhone, iPad e computadores Mac mantém a Apple a par da concorrência na criação de aplicativos. A assistente de voz Siri, por exemplo, está desatualizada em relação à tecnologia.

A IA geradora tem o potencial de mudar a forma como as pessoas se relacionam com seus aparelhos, uma vez que permite comunicação via linguagem natural -sem código ou botões. A Bloomberg afirma que funcionários da Apple têm acesso às novas aplicações embarcadas com IA geradora, já sob teste.

A empresa é conhecida pela atenção que dá ao desenvolvimento de produtos, sendo o iPhone o principal exemplo de êxito.

O lançamento dos óculos de realidade aumentada da empresa, o Vision Pro, movimentou o mercado em junho, a despeito do fracasso anterior de produtos similares da concorrência. As expectativas criadas na ocasião, porém, não se sustentaram até agora. O dispositivo deve chegar ao mercado em 2024.

A questão da privacidade na criação de sistemas de IA desafia a Apple, que promete segurança da informação diferenciada aos seus usuários. Colocar todo o processo de desenvolvimento dos modelos de linguagem sob gestão da empresa é um passo nesse sentido.

ChatGPT, da OpenAI, e Bard, do Google, já tiveram dificuldades impostas pelas autoridades de proteção de dados da Europa, cujo regulamento é mais estrito na defesa do consumidor.

A principal concorrente da Apple no mercado de smartphone, a coreana Samsung, também trabalha nas próprias aplicações com IA geradora. A fabricante dos aparelhos Galaxy proibiu seus funcionários de usar o ChatGPT em maio, após trabalhadores vazarem dados internos à ferramenta da OpenAI.

As informações são da Folhapress