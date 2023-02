Apple sofre com problemas na produção de iPhone e tem queda no lucro

A Apple informou, nesta quinta-feira, que registrou lucro líquido de US$ 30 bilhões no seu primeiro trimestre fiscal

A Apple informou, nesta quinta-feira, que registrou lucro líquido de US$ 30 bilhões no seu primeiro trimestre fiscal, equivalente aos três meses encerrados em dezembro de 2022. O resultado representa uma queda de 13% em relação a igual período do ano anterior.

A empresa registrou ganho de US$ 1,88 por ação no período em questão, abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 1,94.

A fabricante do iPhone revelou ainda que teve receita de US$ 117,2 bilhões no trimestre até dezembro, 5% menor que o verificado um ano antes. Essa métrica frustrou a estimativa dos analistas, de US$ 121,4 bilhões.

O CEO da Apple, Tim Cook, atribuiu o desempenho aos desafios na cadeia produtiva, além do ambiente macroeconômico incerto. “Estimamos que teríamos crescido com o iPhone sem as restrições de oferta”, disse Cook, em entrevista. “A situação macroeconômica é mais difícil de estimar, mas é evidente, olhando para os números, que o vento estava em contra no trimestre”, destaca.

Em novembro, a Apple já havia informado que esperava gargalos na produção do iPhone 14 Pro, diante do fechamento temporário de uma fábrica em Zhengzhou, na China, por conta de um surto de covid-19.

A companhia agora tem 2 bilhões de dispositivos ativos, um valor que a empresa chamou de “um marco significativo”. Cook disse que o crescimento internacional foi forte no trimestre, inclusive no Brasil, Índia, Indonésia, Tailândia e Vietnã.

Às 18h54 (de Brasília), a ação da Apple caía 3,85% no after hours da Nasdaq, em Nova York.

Estadão Conteúdo