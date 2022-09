Após anúncio de Putin sobre mobilização de tropas, russos correm para comprar passagens de avião

As buscas na Rússia pelos termos “passagens” e “avião” mais que dobraram desde às 6h desta quarta, no início do discurso gravado de Putin

O anúncio de Vladimir Putin de uma mobilização parcial para reforçar suas tropas na Ucrânia causou uma corrida aos sites de companhias aéreas nesta quarta-feira (21) para tentar sair da Rússia o mais rápido possível.

Inicialmente, a mobilização afeta 300.000 reservistas, mas, segundo o Ministério da Defesa, 25 milhões de russos são mobilizáveis para se juntarem às fileiras do Exército no leste e sul da Ucrânia.

De acordo com a ferramenta de estatística Google Trends, que permite saber a frequência com que uma palavra é digitada no Google, as buscas na Rússia pelos termos “passagens” e “avião” mais que dobraram desde às 6h desta quarta-feira, no início do discurso gravado de Vladimir Putin.

A região de Belgorod, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia e que tem sido atingida por ataques ucranianos desde o final de fevereiro, ocupa o primeiro lugar na lista de locais onde essas buscas na Internet foram realizadas.

As passagens para voos diretos para os destinos mais próximos – Armênia, Geórgia, Azerbaijão ou Cazaquistão – estão esgotadas para hoje, informa o site Aviasales, muito popular na Rússia.

Na direção de Istambul, com a Turkish Airlines, uma das principais rotas de avião para sair do país desde as sanções ocidentais e o fechamento do espaço aéreo europeu, “todos os voos estão cheios” até sábado.

Na AirSerbia, para chegar a Belgrado, o próximo voo com assentos disponíveis é para segunda-feira, 26.

Os preços das passagens aéreas domésticas para cidades próximas às fronteiras dispararam, como evidenciado pelas passagens oferecidas de Moscou a Vladikavkaz (sul) por mais de US$ 750, em comparação com apenas US$ 70 normalmente.

No início da ofensiva russa na Ucrânia, houve um primeiro êxodo de russos que se opuseram à invasão, ou temiam a mobilização.

