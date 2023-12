Apoiadores de Milei começam a se dispersar após discurso na Casa Rosada

Com o forte sol que faz em Buenos Aires, alguns aproveitaram para tomar banho numa fonte pública ao lado da sede do governo, de onde Milei já falou que não vai trabalhar

JÚLIA BARBON

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS)

Apoiadores de Javier Milei começam a se dispersar dos entornos da Casa Rosada, após o novo presidente surpreender e fazer um segundo discurso no balcão da sede do governo. Muitos deles o acompanharam desde o início da tarde, fazendo a pé o trajeto de 2 km desde o Congresso Nacional.

Com o forte sol que faz em Buenos Aires, alguns aproveitaram para tomar banho numa fonte pública ao lado da sede do governo, de onde Milei já falou que não vai trabalhar. Ele pretende fazer seu escritório na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente ao norte da capital.

Ali perto, outros ainda tiravam fotos com uma enorme cabeça de leão inflável que é comum desde seus atos de campanha. “Colabore com os artistas”, dizia a placa na mão de uma mulher que organizava a fila. Às 17h30, está prevista uma missa inter-religiosa na Catedral Metropolitana, a uma distância de 200 metros que Milei talvez percorra caminhando.