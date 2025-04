Ao menos 143 mortos em incêndio de um barco na RD Congo

“Na quarta-feira, foi encontrado um primeiro grupo de 131 cadáveres. Doze mais foram recuperados na quinta e sexta-feira. Vários estão carbonizados”, disse à AFP Joséphine-Pacifique Lokumo, uma deputada nacional na região.

Um líder da sociedade civil local, Joseph Lokondo, informou um balanço provisório um pouco mais elevado “de 145 mortos: alguns carbonizados, outros afogados”.

O incêndio começou na terça-feira em frente a Mbandaka, capital da província de Équateur, quando “uma mulher acendeu as brasas para cozinhar” na embarcação. “O combustível que estava próximo explodiu, matando muitas crianças e mulheres”, disse Lokumu.

O número preciso de passageiros a bordo da embarcação é desconhecido por enquanto, mas eram “centenas”, afirmou a deputada.

Nesta sexta-feira, “muitas famílias ainda estavam sem notícias de seus parentes”, apontou, por sua vez, Lokondo.

Imenso país do centro da África, a RDC tem poucas estradas transitáveis, de modo que muitas viagens são feitas pelo rio Congo e seus afluentes.

Os naufrágios em lagos e rios do país são frequentes e muitas vezes com muitas vítimas mortais. A ausência crônica de listas de passageiros complica as operações de resgate.

