Americanos defendem fechamento de espaço aéreo ucraniano, aponta pesquisa

O levantamento foi feito pela agência de notícias Reuters em parceria com a Ipsos e ouviu 831 americanos

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos e divulgada nesta sexta-feira (4) mostra que 74% dos entrevistados apoiam que o governo americano estabeleça, junto à Otan, uma zona de exclusão aérea para proteger a Ucrânia.

O levantamento foi feito pela agência de notícias Reuters em parceria com a Ipsos e ouviu 831 americanos.

O fechamento do espaço aéreo do país do Leste Europeu visaria a dificultar ou travar ataques russos feitos por ar. O presidente dos EUA, Joe Biden, já rejeitou a criação dessas zonas de exclusão -o movimento poderia ser interpretado como uma ação direta do Ocidente na Ucrânia, o que teria o risco de alavancar as tensões com Moscou em meio à guerra.

O mesmo levantamento revelou que cerca de 80% dos americanos defendem que os EUA parem de comprar petróleo e gás dos russos.

A pesquisa foi realizada de forma online. De acordo com a Reuters, a margem de erro é de 4 pontos percentuais.