Altos diplomatas de EUA e China discutem temas de ‘interesse mútuo’

Dois altos diplomatas de Estados Unidos e China mantiveram um diálogo telefônico nesta quinta-feira (22) para tratar temas de “interesse mútuo”, segundo seus comunicados oficiais.

O telefonema entre o subsecretário de Estado americano, Christopher Landaue, e o vice-ministro de Relações Exteriores de China, Ma Zhaoxu, acontece em um momento de distensão na guerra comercial entre Washington e Pequim.

Os dois funcionários “discutiram uma ampla gama de temas de interesse mútuo e coincidiram na importância de manter abertas as linhas de comunicação”, declarou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce, em comunicado emitido nesta quinta.

“Reconheceram a importância da relação bilateral para os povos de ambos os países e para o mundo”, acrescentou.

Em um comunicado publicado na manhã de sexta-feira na China (noite de quinta no Brasil), o Ministério das Relações Exteriores de Pequim afirmou que Ma e Landau “trocaram pontos de vista sobre as relações entre China e Estados Unidos e temas importantes de interesse comum”.

“Ambas as partes concordaram em manter a comunicação”, acrescentou.

Nenhum dos comunicados ofereceu mais detalhes sobre a conversa.

Após a posse do presidente americano Donald Trump em janeiro, Washington impôs tarifas radicais sobre as importações de produtos chineses como parte de uma ofensiva comercial que sacudiu os mercados e as cadeias de suprimentos a nível global.

Pequim respondeu com tarifas de represália e classificou as medidas americanas de injustas, discriminatórias e desenhadas para conter a ascensão da China.

As duas partes reduziram drasticamente as tarifas por 90 dias no início deste mês, o que marcou uma desescalada temporária na guerra comercial.

© Agence France-Presse