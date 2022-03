ALERTA: Rússia bloqueia conexão ao Facebook no país

A emissora pública britânica BBC anunciou na sexta-feira (4) que está suspendendo o trabalho de seus jornalistas no país

O órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, ordenou nesta sexta-feira (4) o bloqueio do acesso ao Facebook no país, alegando que a rede social “discrimina” os meios de comunicação russos.

“Tomou-se a decisão de bloquear o acesso ao Facebook”, informou o Roskomnadzor no Telegram. Os jornalistas da AFP na Rússia confirmaram que o acesso à rede social na rede de internet local já não funcionava.

O regulador acusou o Facebook, de propriedade do grupo americano Meta, de “discriminação” de meios de comunicação russos como a televisão Zvezda (do Ministério da Defesa), a agência de imprensa Ria Novosti, a rede internacional RT e os portais Lenta.ru e Gazeta.ru.

O governo russo já havia atuado há uma semana para “limitar” e reduzir a velocidade de acesso ao Facebook, já com o uso restrito de suas funcionalidades por esses meios russos.

De acordo com Roskomnadzor, essas restrições “violam os princípios-chave da livre divulgação de informações e acesso irrestrito dos usuários à mídia russa em plataformas estrangeiras da Internet”.

O Facebook lamentou o bloqueio da rede social pela Rússia, dizendo que a medida privaria milhões de pessoas de informações confiáveis e de um fórum para trocar opiniões.

“Milhões de russos comuns em breve serão privados de informações confiáveis… e silenciados de falar”, disse Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais da Meta, empresa controladora do Facebook.

Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou nesta sexta-feira(4) uma lei que estabelece penas de prisão severas para quem publicar “notícias falsas” sobre as Forças Armadas, na linha de frente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O texto, votado pouco antes pelos deputados, também pretende punir “os apelos à imposição de sanções contra a Rússia”, confrontada com duras medidas econômicas do Ocidente.

Restrição à mídia

Para controlar ainda mais as informações que a população russa recebe sobre o conflito, as autoridades aumentaram a pressão sobre os poucos meios de comunicação independentes que continuaram trabalhando no país apesar do clima hostil.

Nesta sexta, o regulador russo Roskomnadzor anunciou ter limitado o acesso aos sites da edição em russo da BBC britânica e da emissora internacional alemã Deutsche Welle, bem como ao portal independente Meduza e à rádio Svoboda, antena russa da RFE/RL (Rádio Free Europe/Radio Liberty), um meio financiado pelo Congresso dos EUA.

A BBC divulgou nesta sexta-feira um comunicado informando sobre a retirada de seus jornalistas da Rússia.

Também foi difícil acessar, em alguns momentos, a rede social Facebook, cuja sede fica nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, a emblemática estação de rádio Ekho Moskvy (Ecos de Moscou) anunciou sua dissolução devido ao assédio sofrido por sua cobertura da invasão da Ucrânia. A rede de televisão de oposição Dojd também anunciou a suspensão de suas atividades, depois de ter sido bloqueada pela Roskomnadzor por sua cobertura da invasão.

O site de notícias Znak anunciou que estava parando seu trabalho “por causa do grande número de restrições que surgiram recentemente sobre a operação da mídia na Rússia”.

The Village, agenda cultural de referência em Moscou, decidiu fechar seu escritório na capital russa e transferi-la para Varsóvia (Polônia).

