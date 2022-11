Alerta de tsunami após terremoto de 7,1 graus perto de Tonga

A região ainda se recupera de um forte tremor que aconteceu em janeiro, e ainda não há informação sobre mortos e feridos

Na manhã desta sexta-feira (11), um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado no mar das ilhas de Tonga, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que emitiu um alerta de tsunami. A região ainda se recupera de um forte tremor que aconteceu em janeiro.

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km, cerca de 200 km a sudeste de Neiafu, uma cidade no nordeste deste arquipélago do Pacífico. Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos.

Em decorrência do terremoto, que segundo a Escala Richter ficou em um nível que causa danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo, são esperadas ondas grandes e possíveis tsunamis em um raio de até 300 km do epicentro.