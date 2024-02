África do Sul terá eleições em 29 de maio

O desemprego, o aumento da pobreza e as crescentes desigualdades neste país de 62 milhões de habitantes alimentam um descontentamento

As eleições na África do Sul para eleger um novo Parlamento, que escolherá um presidente em seguida, serão realizadas em 29 de maio, anunciou o chefe de Estado, Cyril Ramaphosa.

Segundo pesquisas de opinião, o Congresso Nacional Africano (ANC), no poder desde as primeiras eleições democráticas do país, em 1994, poderia pela primeira vez perder a maioria absoluta no Parlamento e ser obrigado a formar um governo de coalizão.

A imagem deste partido de 110 anos de existência tem sido minada por casos de corrupção, pelo clientelismo e um balanço econômico medíocre.

O ANC deveria apresentar seu programa na próxima semana e o principal partido da oposição, o liberal Aliança Democrática (DA), lançou sua campanha eleitoral no fim de semana passado.

O líder da DA, John Steenhuisen, prometeu criar dois milhões de empregos, pôr fim à crise energética e reduzir a criminalidade na África do Sul, um dos países mais perigosos do mundo, com quase 84 homicídios por dia registrados nos últimos três meses de 2023.

Algumas pesquisas mostram o DA ombro a ombro com o partido de esquerda Economic Freedom Fighters (EFF), atrás do ANC.

John Steehuisen assegurou recentemente que descartava a possibilidade de uma coalizão com o ANC, pois quer tirá-lo do poder.

Cerca de 27,5 milhões de sul-africanos estão habilitados a votar.

