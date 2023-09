Adolescente apreendido após cortar emblemática árvore no Reino Unido é liberado

Em 2016, foi eleita “árvore do ano”, e apareceu no cinema no filme “Robin Hood” de Kevin Costner, em 1991

Um adolescente de 16 anos apreendido após cortar uma das árvores mais famosas do Reino Unido foi liberado nesta sexta-feira para aguardar a investigação, informou a polícia local.

O corte da árvore de Sycamore Gap, isolada entre duas colinas em uma paisagem espetacular do norte da Inglaterra, causou tristeza e indignação no Reino Unido.

A árvore, de duzentos anos, ficava próxima à Muralha de Adriano (Hadrian’s Wall) —construída na época romana para impedir a invasão dos bárbaros —, um sítio declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Em 2016, foi eleita “árvore do ano”, e apareceu no cinema no filme “Robin Hood” de Kevin Costner, em 1991.

Na manhã de quinta-feira, pedestres encontraram a árvore, uma das mais fotografadas do país, cortada no toco, aparentemente com uma motosserra.

Ao investigar este “ato de vandalismo deliberado”, a polícia de Northumbria apreendeu o jovem de 16 anos, suspeito de “degradações”.

Foi colocado em liberdade “à espera de novas investigações”, declarou a polícia nesta sexta-feira.

Andrew Poad, um dos líderes do National Trust, que administra sítios do patrimônio no Reino Unido, assegurou à BBC que a árvore está “sadia” e que é possível que volte a crescer.

