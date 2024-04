Ação coletiva é apresentada por colapso de ponte nos EUA

Um casal com um negócio familiar em Baltimore apresentou uma ação coletiva contra as empresas singapurenses proprietária e administradora do cargueiro Dalí, que derrubou uma ponte essencial para a economia americana, segundo documentos judiciais.

Um mês depois, o Dalí segue sob os escombros da ponte Francis Scott Key, nessa cidade da costa leste dos Estados Unidos, bloqueando parte do transporte marítimo em um dos portos mais movimentados do país.

Um primeiro cargueiro parado no porto de Baltimore desde o colapso de 26 de março partiu na quinta-feira (25) por meio de um novo canal temporário de 106 metros de comprimento e 19 metros de largura aberto no mesmo dia, o quarto operado desde a catástrofe.

Na ação coletiva apresentada na quinta em um tribunal federal de Maryland, estado onde fica Baltimore, Karen e Charles Austin alegam que o acidente provocou uma significativa perda de receitas em sua empresa American Publishing.

Eles estão processando a empresa proprietária do Dalí, Grace Ocean, e a administradora da embarcação, Synergy Marine.

O casal está agindo em nome deles e de outros “na mesma situação”, e cita “dezenas de milhares de empresas, indivíduos e outras entidades” que podem se unir à ação judicial.

Denunciam “a negligência flagrante e potencialmente criminosa” das companhias responsáveis pelo porta-contêineres, que segundo eles “não estava em condições de navegar”.

“Antes da destruição da ponte, o negócio dos demandantes prosperava”, afirmam, e relatam uma queda de 84% nas receitas em abril deste ano em comparação com 2023.

Seis operários latino-americanos que faziam obras na estrada da ponte quando a embarcação se chocou contra a estrutura desapareceram. Os corpos de quatro deles foram encontrados.

