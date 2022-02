A face da guerra: soldado russo capturado tem 19 anos e comove a web

As imagens chocaram ao mostrar que um dos soldados, Rafik Rahmankulov, tem apenas 19 anos

A conta oficial do Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter divulgou a imagem de dois soldados russos capturados pelo 93.º Batalhão Mecanizado da Ucrânia. As imagens chocaram ao mostrar que um dos soldados, Rafik Rahmankulov, tem apenas 19 anos.

O tweet tem quatro fotografias, em que se mostram os dois soldados desarmados e algemados, numa zona de floresta. Não se sabe a localização onde estes soldados foram capturados. A identidade do mais jovem, Rafik foi revelada por um usuário do Twitter que encontrou o jovem na rede social russa VKontakte.

“Apenas olhe para o soldado da esquerda. Ele não parece nem ter 18 anos, mas está lutando em uma guerra. Não esqueça que Hitler e os nazistas fizeram o mesmo na Segunda Guerra Mundial”, escreveu um usuário das redes.

A informação surgiu depois dos militares em Kiev terem anunciado que destruíram dois tanques russos em operações na Ucrânia.

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, “mais de 40 soldados ucranianos e cerca de 10 civis” foram mortos desde que os ataques da Rússia contra o país foram iniciados. A ofensiva militar foi lançada na madrugada desta quinta-feira, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o ataque é uma resposta a um “pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk”, no leste da Ucrânia. A independência dessas regiões foram reconhecidas por ele na última segunda-feira (21).