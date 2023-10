600 mortos: Israel enfrenta o Hamas pelo 2º dia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país estava em guerra e que iria exigir um preço elevado aos seus inimigos

Soldados israelenses lutaram contra combatentes do Hamas nas ruas do sul de Israel no domingo e lançaram ataques de retaliação que arrasaram edifícios em Gaza, enquanto no norte de Israel uma breve troca de ataques com o grupo militante Hezbollah do Líbano aumentou os receios de um conflito mais amplo na região.

Os combates prosseguiram mais de 24 horas depois de um ataque surpresa sem precedentes a partir de Gaza, em que os combatentes do Hamas, apoiados por uma saraivada de milhares de foguetes, romperam a barreira de segurança israelense e invadiram as comunidades vizinhas. Os combatentes levaram prisioneiros para o enclave costeiro de Gaza, incluindo mulheres, crianças e idosos, que provavelmente tentarão trocar por milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país estava em guerra e que iria exigir um preço elevado aos seus inimigos. Os líderes do Hamas afirmaram estar preparados para uma nova escalada.

Os meios de comunicação israelenses, citando funcionários dos serviços de defesa, afirmaram que pelo menos 300 pessoas foram mortas, incluindo 26 soldados, enquanto em Gaza as autoridades disseram que 313 pessoas tinham morrido. Um oficial militar israelense afirmou que centenas de militantes tinham sido mortos e dezenas capturados.

A população civil pagou um preço muito elevado pela violência de ambos os lados. Os noticiários da televisão israelenses transmitiram uma série de relatos de familiares de israelenses cativos ou desaparecidos, que choravam e imploravam ajuda no meio de um nevoeiro de incerteza quanto ao destino dos seus entes queridos. Em Gaza, os residentes fugiram das suas casas perto da fronteira para escapar aos ataques israelenses.

Os conflitos anteriores entre Israel e os dirigentes do Hamas em Gaza provocaram uma destruição generalizada em Gaza e dias de disparos de foguetes contra cidades israelenses. Agora, a situação é potencialmente mais volátil, com o governo de extrema-direita de Israel sendo prejudicado pela quebra de segurança sem precedentes e os palestinos desesperados com a ocupação interminável da Cisjordânia e o bloqueio sufocante de Gaza.

A explosão na fronteira norte de Israel também ameaçou atrair para a batalha o Hezbollah, um inimigo feroz de Israel que é apoiado pelo Irã e que se calcula ter dezenas de milhares de foguetes à sua disposição. No domingo, o Hezbollah disparou dezenas de foguetes e projéteis contra três posições israelenses numa zona disputada ao longo da fronteira e os militares israelenses responderam utilizando drones armados.

O Contra-Almirante Daniel Hagari, um oficial militar israelense, disse aos jornalistas que a situação na fronteira norte estava calma após a troca de ataques. Mas disse que os combates continuavam a decorrer no sul e que ainda havia situações de reféns.

O oficial disse que as tropas se tinham deslocado para todas as comunidades perto da fronteira de Gaza, onde planejavam evacuar todos os civis e vasculhar a área em busca de quaisquer militantes remanescentes. Hagari disse que os militares mataram 400 militantes desde o início da guerra e capturaram dezenas de outros.

“Iremos percorrer todas as comunidades até matarmos todos os terroristas que se encontram em território israelense”, afirmou. Em Gaza, “todos os terroristas localizados numa casa, todos os comandantes nas casas, serão atingidos pelo fogo israelense. Isso vai continuar escalando nas próximas horas”.

O Hamas afirmou que, durante a noite, continuou a enviar forças e equipamento para “uma série de locais dentro dos nossos territórios ocupados”, referindo-se a Israel.

O ataque surpresa de sábado foi o mais mortal contra Israel em décadas. Num ataque de uma amplitude surpreendente, os homens armados do Hamas usaram explosivos para romper as barreiras fronteiriças que circundam Gaza, tendo depois atravessado a fronteira com motos, caminhonetes, parapentes e lanchas rápidas na costa. No sábado de manhã, entraram em 22 locais fora da Faixa de Gaza, incluindo cidades e outras comunidades a 24 quilômetros da fronteira de Gaza, enquanto o Hamas lançava milhares de foguetes contra cidades israelenses.

Os meios de comunicação israelenses afirmaram que pelo menos 300 pessoas foram mortas e 1500 ficaram feridas no ataque de sábado. Os combatentes do Hamas levaram para Gaza um número desconhecido de civis e soldados, e uma fila de israelenses com familiares desaparecidos serpenteava à porta de uma esquadra da polícia no centro de Israel para fornecer aos investigadores amostras de DNA e outros meios que pudessem ajudar a identificar os seus familiares.

Segundo as forças armadas, Israel atingiu 426 alvos em Gaza, arrasando edifícios residenciais com explosões gigantescas. Entre eles, uma torre de 14 andares que abrigava dezenas de apartamentos, bem como escritórios do Hamas no centro da cidade de Gaza. As forças israelenses dispararam um aviso pouco antes.

Entre os 313 mortos em Gaza contam-se 20 crianças e cerca de 2.000 feridos, informou o Ministério da Saúde palestino. A UNRWA, a agência das Nações Unidas para os palestinos, disse que mais de 20.000 palestinos deixaram a região fronteiriça de Gaza para se dirigirem para o interior do território e se refugiarem nas escolas das Nações Unidas.

Num discurso transmitido pela televisão no sábado à noite, o Primeiro-Ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que as forças armadas utilizarão todas as suas forças para destruir as capacidades do Hamas. “Todos os locais onde o Hamas se esconde, onde opera, iremos transformá-los em ruínas”, acrescentou.

“Saiam já daí”, disse aos habitantes de Gaza, que não têm forma de abandonar o pequeno e sobrelotado território mediterrânico. Os 2,3 milhões de habitantes de Gaza têm sofrido um bloqueio fronteiriço, imposto em diferentes graus por Israel e pelo Egito, desde que os militantes do Hamas assumiram o controle em 2007.

A grande questão que se coloca agora é se Israel irá lançar um ataque terrestre a Gaza, uma ação que no passado provocou um aumento do número de baixas. Netanyahu prometeu que o Hamas “pagará um preço sem precedentes”. Mas, avisou, “esta guerra vai levar tempo. Será difícil”.

As forças armadas de Israel dizem que estão levando quatro divisões de tropas e tanques para a fronteira de Gaza, juntando-se aos 31 batalhões que já se encontram na zona.

O Hamas disse que tinha planeado uma longa luta. “Estamos preparados para todas as opções, incluindo a guerra total”, disse o chefe-adjunto do gabinete político do Hamas, Saleh al-Arouri, à televisão Al-Jazeera. “Estamos prontos para fazer tudo o que for necessário para a dignidade e a liberdade do Hamas”.

O rapto de civis e soldados israelenses também levantou uma questão particularmente espinhosa para Israel, que tem um histórico de fazer trocas muito desequilibradas para trazer israelenses cativos para casa. Israel mantém milhares de palestinos nas suas prisões. As forças armadas confirmaram que um número “substancial” de israelenses foi raptado no sábado, sem dar um número exato.

Um funcionário egípcio disse que Israel pediu ajuda ao Cairo para garantir a segurança dos reféns e que o chefe dos serviços secretos do Egito tinha contatado o Hamas e o grupo menor mas mais radical Jihad Islâmica, que também participou da incursão, para obter informações. No passado, o Egito foi frequentemente mediador entre as duas partes.

O responsável disse que os líderes palestinos afirmam que ainda não têm uma “visão completa” dos reféns, mas que os que foram trazidos para Gaza foram levados para “locais seguros” em todo o território.

“É claro que eles têm um grande número – várias dezenas”, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a informar a imprensa.

O Egito também falou com ambas as partes sobre um potencial cessar-fogo, mas o funcionário disse que Israel não estava aberto a tréguas “nesta fase”.

O líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, disse que o ataque era uma resposta ao bloqueio de Gaza, que já dura 16 anos, e a uma série de incidentes recentes que levaram as tensões israelo-palestinas a um ponto febril.

Durante o ano passado, o governo de extrema-direita de Israel aumentou a construção de assentamentos para colonos judeus na Cisjordânia ocupada, a violência dos colonos israelenses deslocou centenas de palestinos e as tensões aumentaram em torno da mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado de Jerusalém.

Deif, que não aparece em público, disse numa mensagem gravada que o ataque era apenas o início daquilo a que chamou “Operação Tempestade de Al-Aqsa” e apelou aos palestinos de Jerusalém Oriental e do norte de Israel para se juntarem à luta.

Em Gaza, grande parte da população ficou às escuras na noite de sábado, quando Israel cortou a eletricidade. O gabinete de Netanyahu afirmou num comunicado que Israel deixaria de fornecer eletricidade, combustível e bens a Gaza.

Antes do amanhecer de domingo, os militantes dispararam mais foguetes de Gaza, atingindo um hospital na cidade costeira israelense de Ashkelon. Os militares disseram que os pacientes tinham sido evacuados antes do ataque.

As aulas foram canceladas em todo o país.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, a partir da Casa Branca, que tinha falado com Netanyahu para dizer que os Estados Unidos “estão ao lado do povo de Israel face a estes ataques terroristas”. Israel tem o direito de se defender e de defender o seu povo, ponto final”.

A incursão do Hamas em Simchat Torah, uma festa judaica, reavivou as memórias dolorosas da guerra do Médio Oriente de 1973, em que o Egipto e a Síria lançaram um ataque surpresa no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, com o objetivo de retomar os territórios ocupados por Israel. A comparação reforçou as críticas a Netanyahu e aos seus aliados de extrema-direita, que tinham feito campanha como falcões da segurança.

O ataque ocorre numa altura de divisão histórica em Israel relativamente à proposta de Netanyahu de revisão do sistema judicial. Os protestos em massa contra o plano levaram centenas de milhares de manifestantes israelenses para as ruas e levaram centenas de reservistas militares a evitar o serviço voluntário – uma turbulência que suscitou receios quanto à prontidão das forças armadas no campo de batalha.