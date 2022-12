Mulher é resgatada após ser estuprada e mantida em cárcere privado em Maceió

Caso aconteceu no bairro de Riacho Doce. Militar pulou o muro e ajudou a mulher a sair pela janela.

A Polícia Militar resgatou uma mulher de 40 anos após ser estuprada e mantida em cárcere privado no bairro de Riacho Doce, em Maceió. O suspeito do crime, um homem de 33 anos, foi preso.

A vítima, que estava bastante abalada, contou que estava sendo abusada sexualmente, ameaçada e obrigada a fazer serviços domésticos. A polícia não divulgou se o homem é companheiro da vítima.

Como a mulher estava trancada na casa, o comanda da guarnição pulou o muro e se aproximou da vítima, que conseguiu sair pela janela da casa.

O suspeito do crime chegou ao local no momento em que a vítima era resgatada e apontado como autor do crime. Ambos foram levados para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code) para registro da ocorrência.

A vítima foi atendida pela psicóloga da Delegacia da Mulher, mas como a delegada não estava presente, vítima e suspeito foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado.

Com informações do g1