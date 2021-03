Mudanças nos comandos de ministérios repercutem em plenário

O deputado Hermeto (MDB) parabenizou o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que assumiu o Ministério da Justiça

Nesta terça-feira (30), parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) repercutiram as mudanças nos comandos de seis ministérios e a substituição dos três chefes das Forças Armadas, durante uma sessão remota.

O deputado Hermeto (MDB) parabenizou o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e elogiou a nomeação do delegado federal Júlio Danilo Ferreira para a pasta local.

Já o deputado Agaciel Maia (PL) comentou a nomeação da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) para a Secretaria de Governo de Bolsonaro: “É uma parlamentar jovem, dinâmica e competente, que chegou à presidência da Comissão de Orçamento”.

Por sua vez, o deputado Chico Vigilante (PT) homenageou a conduta dos ex-chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que hoje deixaram seus cargos. “Não os conheço, nunca falei com eles, mas quero homenageá-los: foram corajosos e mostraram, efetivamente, que são patriotas. Eles não aceitaram manchar o nome das Forças Armadas, não aceitaram transformá-las em milícia do senhor capital cloroquina [referência ao presidente Jair Bolsonaro]”, disse.

Instabilidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada Arlete Sampaio (PT) lamentou “a profunda instabilidade política que vive o nosso País”. Além das trocas de ministros, a distrital tratou de ameaças sofridas por agentes políticos que defendem medidas restritivas para frear a pandemia de coronavírus e criticou os parlamentares que estimulam motins por parte da Polícia Militar. “Que investidor quer colocar dinheiro num país que não promove segurança jurídica e estabilidade?”, concluiu.

Com informações da CLDF