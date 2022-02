Mourão diz que filiação ao Republicanos está praticamente certa

O general não integrará a chapa com Jair Bolsonaro (PL) e deve se lançar ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira (15) que está “praticamente” certo de que se filiará ao Republicanos para disputar as eleições neste ano.

O general não integrará a chapa com Jair Bolsonaro (PL) e deve se lançar ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

Nesta tarde, Mourão esteve reunido com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

“Conversamos aí sobre a minha candidatura no Rio Grande do Sul. Alinhavando nossas percepções e a probabilidade de eu me juntar ao partido dele [Marcos Pereira]”, disse Mourão ao deixar o Palácio do Planalto. Questionado se estaria decidido já, ele disse: “Praticamente sim”.

Mourão está como presidente em exercício desde o final da tarde de segunda-feira (14), quando Bolsonaro viajou para a Rússia.

O Republicanos integra a base de partidos aliados de Bolsonaro, assim como o PP e o PL, ao qual o chefe do Executivo é filiado. Também é a sigla do ministro da Cidadania, João Roma.

Hoje Mourão é filiado ao PRTB, partido de Levy Fidelix, que morreu no ano passado. Ele se filiou à legenda para concorrer com Bolsonaro em 2018.

Na segunda-feira (14), ele contou que negociava filiação ao PP ou Republicanos, e que “brevemente” anunciaria o novo partido. Nesta terça, ele disse que agora é uma questão de tempo para oficializar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em entrevista ao jornal O Globo, anunciou que Mourão seria candidato ao Senado. O vice-presidente estava em dúvida sobre Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul.

Na semana passada, Mourão disse que ainda faltava acertar a chapa no Rio Grande do Sul, em especial quem será o candidato ao governo do estado.

Dois aliados do presidente se apresentam atualmente como pré-candidatos: o ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho), que migrará para o PL, e o senador Luis Carlos Heinze (PP).

“Vamos ver, tem dois pré-candidatos no nosso campo, o Onyx e o Heinze. Vamos aguardar o que vai sair disso daí”, declarou Mourão.