Mingau desperta após ter sedação retirada; quadro do músico é estável

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, despertou pela primeira vez após ser baleado na cabeça, abrindo os olhos. O novo boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, destaca que ele está em processo de desmame da ventilação mecânica.

“O paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”, diz o texto.

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 3, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

Horas depois, o artista foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

INVESTIGAÇÃO

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

O delegado responsável pelo caso, Marcello Russo, disse que os suspeitos podem ter fugido da cidade. “Estamos fazendo buscas e solicitando informações anônimas para tentar efetuar a prisão dos três foragidos. A polícia está trabalhando em busca de alguma pista que forneça a localização deles, já que suspeitamos que eles não estejam mais em Paraty”, contou ao Extra.