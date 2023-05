Melbourne, na Austrália, registra terremoto mais forte em mais de 100 anos

Mais de 21 mil pessoas entraram em contato com a agência para relatar que sentiram tremores

A cidade de Melbourne, capital do Estado de Victoria, no sudeste da Austrália, foi abalada no domingo, 28, por um terremoto, informou a a agência governamental Geoscience Australia. Com magnitude de 3,8 na escala Richter, o fenômeno, considerado raro na região, foi o maior registrado em mais de um século, mas causou poucos danos.

Informações preliminares indicam que o terremoto atingiu o subúrbio noroeste de Sunbury às 23h41, horário local, a uma profundidade de 2 quilômetros, com epicentro na região metropolitana de Melbourne. Mais de 21 mil pessoas entraram em contato com a agência para relatar que sentiram tremores.

De acordo com o The Guardian, a maior parte dos relatórios está centrada em Melbourne, mas houve alguns ao norte, como Bendigo, na região regional de Victoria, e ao sul, como Hobart.

O cientista-chefe do Sismology Research Center, Adam Pascale, disse, em seu Twitter, que esse foi o terremoto de maior magnitude com epicentro na região metropolitana de Melbourne desde 1902, quando foi registrado um temor de magnitude 4,5. “Isso (o terremoto) me acordou! Provavelmente 5-10 segundos de agitação menor. A adrenalina ainda não se dissipou”, escreveu Pascale.

Para a imprensa australiana, o pesquisador explicou que os danos geralmente ocorrem quando os terremotos têm magnitude acima de 4 ou 5 na escala Richter, mas esse evento pode ter causado alguns problemas estéticos ou estruturais, pois era bastante raso e próximo à cidade.

O comandante estadual do Serviço de Emergência de Victoria, David Baker, disse que suas tripulações receberam apenas três pedidos de ajuda após o terremoto. “Tivemos sorte de não haver danos ou consequências como resultado do terremoto da noite passada”, relatou à ABC News.

Segundo o The Guardian, nos últimos cinco anos, quatro outros terremotos de magnitude três ou mais foram registrados no Estado de Victoria, incluindo um de magnitude 5,9 na escala Richter ao norte de Rawson em 2021, que causou alguns danos localizados.

