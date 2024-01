Lucas Luigi: carioca vendedor e instalador de pisos já foi aluno de teatro do ator Amaury Lorenzo (Ramiro de Terra e Paixão) e teve a vida sua e de sua esposa retratadas no filme “Crônicas de Uma Jovem Família Preta”

Mais um carioca na casa mais vigiada do Brasil, minha gente! Natural de São João do Meriti (RJ), Lucas Luigi mora em Guadalupe, no subúrbio do Rio. Ele tem 28 anos e trabalha de dia instalando pisos com o pai e à noite como vendedor em uma loja de roupas.

Casado há seis anos e tem um filho de três anos. A história de sua família já virou tema de filme feito por um amigo cineasta, “Crônicas de Uma Jovem Família Preta”. Uma outra curiosidade, ele já foi aluno de teatro do ator Amaury Lorenzo (Ramiro de Terra e Paixão).

É frequentador do Baile Charme de Madureira e apaixonado por dança. Ele passou a gostar de dança na infância por influência do avô, foi levado ao Baile Charme pela primeira vez aos 12 anos e aprendeu a fazer coreografias assistindo ao Michael Jackson na televisão. Mas não exerce a profissão, mesmo com tendo participado de concursos de dança na juventude.