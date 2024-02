IgesDF abre processo seletivo com vagas no HBDF e no HRSM

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta (8) até o dia 14 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do IgesDF

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) iniciou processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva em diversas áreas. As vagas são destinadas a médicos plantonistas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e médicos anestesiologistas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O edital, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (8), estabelece as diretrizes para o preenchimento das vagas e a formação do cadastro reserva. As inscrições estarão abertas a partir desta quinta (8) até o dia 14 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do IgesDF. Os candidatos devem verificar se atendem a todos os requisitos obrigatórios para o cargo desejado antes das inscrições.

O processo seletivo poderá incluir diversas etapas, como análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos (teórico e/ou prático), avaliação comportamental, entrevista por competências e exames médicos. É importante ressaltar que algumas etapas são eliminatórias e outras classificatórias.

As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD). O registro da informação é obrigatório no momento da inscrição, por meio do site https://www.vagas.com.br.

*Com informações da Agência Brasília