Homem sobrevive a queda de ultraleve que colidiu com poste em MG

Um homem de 60 anos sobreviveu a uma queda de ultraleve em Ubaporanga (MG). A vítima, que estava sozinha na aeronave, sofreu múltiplas fraturas, mas foi socorrida consciente e levada a um hospital da região pelo Samu de Caratinga.

O acidente aconteceu na tarde de ontem (26), próximo ao aeroporto da cidade mineira, o mesmo em que o avião da cantora Marília Mendonça e sua equipe deveria pousar em novembro do ano passado, quando sofreu um acidente minutos antes do pouso.

Segundo a Inter TV, afiliada da TV Globo na região, o piloto Paulo César Fernandes havia acabado de decolar do local quando perdeu o controle do ultraleve e bateu em um poste de eucalipto que sustentava fios de internet. Antes de chegar ao solo, ele ainda colidiu com um depósito em um terreno privado, sendo encoberto por tijolos que se soltaram da estrutura.

“Nos deparamos com o acidente envolvendo o ultraleve motorizado, não homologado pela aviação, de responsabilidade do piloto. A vítima foi socorrida pelo Samu de Caratinga, poli traumatizada, e foi transportada para o hospital da cidade”

Paulo foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e está em estado grave, mas estável, após passar por duas cirurgias, segundo informações do Corpo de Bombeiros à emissora local.