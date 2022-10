Homem que atacou Kirchner é indiciado por possuir pornografia infantil

Fernando Sabag, acusado de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner foi indiciado pela Justiça por pornografia infantil

SÃO PAULO, SP

O brasileiro Fernando Sabag Montiel, acusado de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no mês passado, foi indiciado pela Justiça por possuir e distribuir conteúdo com exploração sexual de menores de idade.

De acordo com o jornal Clarín, Sabag Montiel tinha mais de cem fotos e vídeos com meninos e meninas de menos de 13 anos em seu celular. Inicialmente, o homem tinha apagado todo o conteúdo do aparelho, mas a polícia encontrou os arquivos em um cartão de memória.

Ainda segundo o jornal, ele vai ser chamado a depor e terá um julgamento público.

Quem é Sabag Montiel

Fernando Andrés Sabag Montiel nasceu no Brasil, mas chegou à Argentina ainda criança, em 1996. Ele trabalhava como motorista de aplicativos.

No mês passado, ele foi preso após tentar atirar na vice-presidente argentina em Buenos Aires. Depois do atentado, a polícia apreendeu 100 munições de calibre 9 milímetros na casa dele.

Símbolo Nazista

Segundo o jornal La Nación, o homem se apresentava nas redes sociais como “Fernando Salim Montiel” -as contas foram apagadas na madrugada seguinte ao atentado. De acordo com a publicação, ele seguia muitas páginas na internet ligadas a grupos radicalizados ou de ódio.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram que ele tem uma tatuagem de um sol negro, símbolo popular entre neonazistas.