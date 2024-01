Homem é preso após roubar veículo e colidir contra portão de uma residência durante fuga em Ceilândia

A detenção aconteceu após o indivíduo tentar fugir dos policiais

Na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 11h30, uma ação eficiente da Polícia Militar do 10º Batalhão resultou na prisão de um homem procurado pela justiça, sob acusação de receptação de veículo roubado. A detenção aconteceu após o indivíduo tentar fugir dos policiais, culminando em uma colisão contra o portão de uma residência.

Os policiais do 10º Batalhão avistaram um veículo VW/Fox com características semelhantes às de um automóvel roubado recentemente na QNM 10. Ao ordenar a parada do veículo, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. A perseguição levou-o ao conjunto N da QNO 5, onde colidiu violentamente contra o portão de uma casa. Mesmo após o impacto, o suspeito tentou continuar a fuga a pé, pulando o portão de outra residência, mas foi rapidamente detido pelos policiais.

Durante a verificação dos dados do detido, os policiais constataram que ele era um foragido da justiça. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia para o registro formal da ocorrência.