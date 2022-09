Guterres pede taxação de empresas de energia fóssil e alerta para crise alimentar

O secretário-geral da ONU, António Guterres, iniciou a 77ª Assembleia-Geral alertando sobre os crescentes problemas e desafios

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, iniciou a 77ª Assembleia-Geral da entidade na manhã desta terça-feira, 20, alertando sobre os crescentes problemas e desafios para a comunidade global, que podem terminar em escassez de alimentos no ano que vem e desastre climático a longo prazo. “Navegamos em águas agitadas. Um inverno de descontentamento está chegando em escala global”, afirmou.

Segundo Guterres, os ideais que a ONU representam “estão em perigo”, e sua ação está presa por “disfunções globais”.

De acordo com ele, um dos focos no momento deve ser elevar as entregas de fertilizantes da Rússia para o resto do mundo. Se isso não for feito, a crise de fertilizantes pode virar uma crise de escassez alimentar global em 2023, alertou.

A longo prazo, Guterres pediu que o mundo, em especial os países mais ricos, parem com a “guerra suicida contra o clima”.

Ele instou as nações ricas a taxarem lucros excessivos de empresas produtoras de combustíveis fósseis e redirecioná-los em investimentos aos países mais vulneráveis e a pessoas impactadas pelo aumento nos preços de energia e alimentos.

“Nosso mundo está viciado em combustíveis fósseis. É hora de uma intervenção. Precisamos responsabilizar as empresas de combustíveis fósseis e seus facilitadores”, cobrou Guterres.

Estadão Conteúdo