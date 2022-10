Governo trabalha com agenda antiliberal e desmoraliza a democracia ao atacar pesquisas

A ideia de punir os institutos de pesquisa deveria arrepiar qualquer democrata

“A gente não consegue ver outra coisa a não ser as eleições serem decididas amanhã [2 DE OUTUBRO] e com uma margem superior a 60%”, disse Bolsonaro no sábado que antecedeu o primeiro turno das eleições. O resultado de 48% dos votos para Lula e 43% para Bolsonaro foi tomado como surpresa para muitos, que viam nas últimas pesquisas uma ascendente para Lula. Houve empolgação dos aliados do petista, que reservaram a Avenida Paulista caso a vitória ocorresse já no domingo.

Não é claro que as pesquisas tenham errado mais por dificuldade em selecionar uma amostra mais representativa do eleitorado ou se os bolsonaristas estavam envergonhados para declararem verdadeiramente seu voto para os pesquisadores. Independentemente disso, após o erro das pesquisas no 1.º turno houve aumento da procura por institutos que menos erram. É a mentalidade do livre mercado funcionando ativamente no jogo sequencial do mercado de pesquisas: ganha clientes quem acerta, perde quem erra.

Bolsonaro resolveu dobrar a aposta na crítica ao sistema eleitoral brasileiro. “Até o gráfico da evolução que foi feito aqui levando-se em conta cada porcentual de voto que era computado criou figura geográfica (sic ) uniforme bem típica de algoritmo, muito parecido com aquela do segundo turno de 2014 do Aécio Neves”, disse o presidente, em uma live nas redes sociais. Bolsonaro continua atentando contra o sistema eleitoral brasileiro.

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), apresentou um projeto de lei para punir institutos de pesquisa que erraram nas previsões das eleições. Defende que os institutos possam responder criminalmente caso estejam acima da margem de erro das pesquisas. A intuição diz que os institutos agora teriam incentivos para divulgar pesquisas com maiores margens de erro, claro.

Esta é uma iniciativa que deveria arrepiar os cabelos de qualquer democrata. Controle sobre o trabalho intelectual com punição por um erro que depende da aleatoriedade do universo é não apenas perigoso, mas revelador de ignorância estatística. O governo continua trabalhando com uma agenda antiliberal e que desmoraliza nosso sistema democrático.

Ganhando ou perdendo, Bolsonaro já é uma ameaça para a democracia brasileira. O enfraquecimento das instituições, do accountability orçamentário, a normalização de uma direita radical, a descrença no sistema eleitoral e a ruína de um debate sobre políticas públicas são heranças que deixarão sua marca nos próximos anos.

Estadão Conteúdo