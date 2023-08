Fuzuê: Preciosa sabota mostruário de joias de Luna

Ela chegará a ponto de coletar chorume e espalhar o líquido fétido no mostruário de biojoias da meia-irmã.

A cada capitulo, vemos que a Preciosa é capaz de tudo para conseguir o que quer ne, amores? Nos próximos capítulos da novela das sete, a vila não medira esforços para acabar com a carreira de Luna – ainda mais quando isso acabaria com os planos de Bebel de popularizar a Conde de Montebello.



Ao saber que a mãe teria convidado Luna para um projeto na joalheria, como parte de seus esforços para alavancar a empresa e, quem sabe, tirar a família Montebello da falência. Mas a inveja da mocinha, somado ao medo de perder status social e de se misturar com a ralé, a ruivinha do mal arma seu plano. Ela pede para Heitor coletar um material muito fedido, capaz de fazer com que os outros pensem se tratar dos materiais reciclados nas joias de Luna.

No dia seguinte, às vésperas da reunião, a vilã dará um jeito de recepcionar a mocinha na loja. Ela se fará de gentil e atenciosa, a ponto de até oferecer um café para a rival. Tudo isso para que ela tire os olhos de seu mostruário e uma funcionária de sua confiança faça o serviço. Bebel chegará pouco tempo depois, e as duas parceiras se juntarão a um grupo de empresários numa sala da joalheria. Mas assim a mocinha abrir seu mostruário, o clima da sala se transforma com o forte odor.

Todos se levantarão assustados, e a viúva de César disparará acusações contra a protagonista. Luna tentará argumentar de que deve ter sido vítima de uma armação de Preciosa, mas Bebel não lhe dará ouvidos.