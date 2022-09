Formulador do Real, André Lara Resende declara apoio a Lula no 1º turno

O economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, irá declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula da Silva (PT)

CATIA SEABRA E VICTORIA AZEVEDO

SÃO PAULO, SP

O economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, irá declarar apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento nesta terça-feira (27) ao lado do petista.

“Está claro para mim que o apoio e o voto em Lula já no primeiro turno é importantíssimo. É trazer de volta o estado democrático civilizado”, afirmou o economista à Folha de S.Paulo.

Segundo ele, uma vitória de Lula é o restabelecimento do país no cenário internacional, do ponto de vista ambiental, da democracia e cultural. “O Brasil está caminhando para ser terra arrasada se continuar o governo atual.”

O economista não quis comentar se esse apoio sinaliza para uma condução da política econômica ao centro em um eventual governo Lula

O ex-presidente Lula se reunirá com intelectuais nesta terça. O ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo da chapa Lula-Alckmin, é um dos organizadores do encontro.

Há um esforço da equipe do ex-presidente para conseguir apoios de nomes não alinhados ao PT, na tentativa de atrair indecisos e o voto útil de eleitores do pedetista Ciro Gomes e de Simone Tebet (MDB).

Nos últimos dias, a campanha de Lula viu uma série de figuras públicas anunciar apoio à candidatura do petista logo no primeiro turno.

Entre eles o ex-ministro Henrique Meirelles e o ex-senador Cristovam Buarque, que participaram de ato com Lula na segunda (19), e o advogado e professor Miguel Reale Jr., autor do pedido de impeachment que resultou na cassação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Na segunda (26), o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa enviou uma série de vídeos à campanha do PT nos quais critica o presidente Jair Bolsonaro (PL), defende a segurança do processo eleitoral e declara voto em Lula.