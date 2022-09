Programa oferece bolsas de estudos para formação de gestores no serviço público

As aulas do programa serão ministradas de forma online, e os interessados podem se inscrever no site do instituto até o dia 21 de outubro

O Insper, dedicada ao ensino e à pesquisa, abriu o programa executivo em gestão de pessoas no setor público, voltado para lideranças de órgãos governamentais, e irá conceder bolsas parciais e integrais aos candidatos interessados. O setor público entrega valor a partir da capacidade de seus profissionais em atender às demandas e expectativas da sociedade, articulando interesses legítimos e diversos. O programa foi desenvolvivo para aprimorar, na alta liderança de órgãos governamentais, a capacidade de atribuir, à gestão de pessoas, seu enfoque estratégico no alcance dos objetivos do governo. As aulas do programa serão ministradas de forma online a partir do dia 24 de outubro, e os interessados podem se inscrever no site do instituto até o dia 21 de outubro.