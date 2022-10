Em Brasília, Tebet diz que Bolsonaro será jogado “no lixo da história”

A senadora participou de ato em Brasília em favor da candidatura de Lula à Presidência

A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada nas eleições presidenciais no primeiro turno , participou nesta quarta-feira, de um ato de apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. Em seu discurso, com duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, a parlamentar acusou sua gestão de omissão na distribuição de vacinas contra a covid, lembrou casos de corrupção envolvendo o presidente, sua família e membros de sua administração e conclamou a população a votar no candidato petista pela democracia.

“Eu tenho gratidão ao povo brasileiro que ama a democracia e vai jogar no lixo da história esse presidente insensível, que não ama as pessoas e que se chama Jair Bolsonaro”, disse, cercada por uma plateia de cerca de 1,5 mil pessoas, ao lado de parlamentares e representantes de mais de uma dezena de partidos que apoiam Lula no DF.

“Meu lado é o da democracia. Não existem dois candidatos. Só há um democrata e ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou Tebet.

A parlamentar chegou ao Centro da Cidade, no Setor Comercial Sul, por volta das 16h, de onde seguiu em caminhada até a Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Centro Comercial Conic, onde discursou junto a representantes de partidos como PT, PV, PCDOB, PSB, PSol, dentre outros.

Contra o fascismo

Segundo colocado na disputa ao GDF, o deputado distrital Leandro Grass (PV), comemorou a presença da emedebista e seu esforço para eleger Lula. “Estamos neste momento em comunhão pelo povo, pela democracia e pelo País, Você representa o MDB de verdade e não o MDB fascista de Ibaneis (Rocha)” disse.

O ex-deputado Geraldo Magela, da coordenação da campanha do PT no DF, agradeceu a adesão de Tebet à candidatura de Lula. ” Estamos muito felizes com sua presença aqui, que nos reforça, e cada vez mais certos da vitória”, afirmou.

Terceira colocada na disputa ao Senado pelo DF, Rosilene Corrêa (PT), que integra a coordenação política da campanha, cumprimentou a senadora e agradeceu pela adesão. “Simone dá uma demonstração de amor ao Brasil. O debate que estamos travando não é sobre Lula nem Bolsonaro, mas sobre um país que quer empregos e respeito ao povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliados



Também discursaram os candidatos ao GDF no primeiro turno Keka Bagno (PSol) e a senadora Leila do Volei (PDT). “Chegamos num momento em que as mulhereses entenderam que não podem ficar omissas. Não vamos aceitar o fascismo no Brasil”, discussou a pedetista.

Também participaram do ato o senador Fabiano Contarato (PT-ES), as deputadas federais do PT, Érika Kokay e Perpetua Almeida, o deputados distritais Chico Vigilante (PT) e Fábio Félix (PSOL), e os deputados recém-eleitos para a Câmara Legislativa do DF, Gabriel Magno (PT) e Max Maciel (PSol), os candidatos ao GDF pelo PSB, Rafael Parente, e os candidatos ao Senado Pedro Ivo (Rede) e Joe Vale (PDT).

Ao encerrar sua participação, Simone Tebet reafirmou ter diferenças políticas e econômicas com Lula, mas chamou a atenção para o momento que,segundo ela, representa um risco para a democracia no País. Ela alertou sobre os riscos que representam as fake news, pediu que as pessoas dialoguem com os diferentes e que as convençam a votar contra o governo Bolsonaro no próximo dia 30. “Com amor e com coragem, nós vamos reconstruir o Brasil.