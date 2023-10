Zema diz que governo federal tem má vontade com Minas Gerais

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (31) durante encontro realizado pela Abdib (Associação Brasileira da Indústria de Base), que reuniu empresários na capital mineira

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acusou o governo federal de “má vontade muito grande” com o estado e disse que, para Minas Gerais, em relação à União, “tudo é mais difícil ou impossível”.

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (31) durante encontro realizado pela Abdib (Associação Brasileira da Indústria de Base), que reuniu empresários na capital mineira.

A fala do governador ocorreu durante comentário sobre negociação dos estados de Minas, Espírito Santo e o governo federal para mudanças no acordo sobre o rompimento da barragem da Samarco, joint-venture da Vale e da BHP Billiton, em Mariana, tragédia que no próximo domingo (5) completa 8 anos.

“O que está havendo no governo federal hoje é uma má vontade enorme. Parece que tudo que é para Minas Gerais tem uma restrição. Tudo o que é para cá é mais difícil ou impossível. Mas, de um jeito ou de outro, vai sair (o acordo)”, afirmou.