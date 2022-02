Vendas no varejo recuam 1,1% em janeiro ante dezembro, mostra Boa Vista

Por outro, a queda na taxa de desemprego apurada ao longo de 2021 e avanço da vacinação podem contribuir positivamente para o varejo

As vendas no varejo nacional caíram 1,1% na passagem de dezembro para janeiro, com ajuste sazonal, de acordo com a Boa Vista. Este é quinto recuo consecutivo na série.

O indicador de Movimento do Comércio também registrou queda de 0,5% na comparação interanual. Por outro lado, houve o primeiro avanço no acumulado em doze meses desde abril de 2020, com alta de 0,1%.

Em nota, a Boa Vista informou que espera crescimento tímido do setor ao longo deste ano. Por um lado, os resultados devem ser prejudicados pelas mudanças no cenário econômico, como a alta na taxa básica de juros, o IPCA elevado e o menor nível apurado de confiança dos comerciantes e consumidores.

Por outro, a queda na taxa de desemprego apurada ao longo de 2021 e avanço da vacinação podem contribuir positivamente para o varejo.

Estadão Conteúdo