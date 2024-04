Veja linha do tempo do desgaste de Prates na Petrobras

PATRICK FUENTES

O futuro de Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, continua incerto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou o Fernando Haddad (Fazenda) para discutir o futuro de Prates na Petrobras na tarde desta segunda-feira (8).

Aliados de Lula afirmaram, sob reserva, que a demissão é questão de tempo. A expectativa, porém, é que Haddad interceda em favor da manutenção de Prates por temer impacto na economia.

O desgaste de Prates começou em novembro de 2023, quando funcionários da Petrobras disseram que estatal sofre pressões de políticos que buscam poder, com Planalto o vendo fragilizado na presidência da Petrobras, mas descartando saída em 2023.

A situação piorou em março, em meio à crise gerada após a empresa anunciar que iria reter dividendos extraordinários sobre o lucro de 2023.

Veja, abaixo, a linha do tempo da crise.

O DESGASTE DE PRATES NA PETROBRAS

21.nov.23

Funcionários da Petrobras dizem que estatal sofre pressões de políticos que buscam poder

22.nov.23

Planalto vê Prates fragilizado na Petrobras, mas descarta saída em 2023

24.nov.23

‘Em nenhum momento me senti ameaçado’, diz presidente da Petrobras sobre pressões

30.jan.24

Em evento em Nova York, Petrobras sinaliza a investidores “retornos consistentes”, com dividendos como importante proposição de valor para acionistas

28.fev.24

Em entrevista à Bloomberg, presidente da estatal disse que a empresa seria mais “cautelosa” na distribuição de dividendos para investir em transição energética

7.mar.24

Ao divulgar balanço, empresa anuncia decisão de reter dividendos extraordinários sobre o lucro de 2023 sob orientação do governo

11.mar.24

Antes de reunião com direção da companhia, Lula critica “choradeira do mercado” e diz que empresa não pode pensar só no acionista

13.mar.24

Prates diz que orientação para reter dividendos da Petrobras veio do governo

14.mar.24

A associação de investidores Amec vê ruídos na gestão da Petrobras e cobra CVM

18.mar.24

Ministério Público pede que TCU apure possível interferência da gestão Lula na Petrobras

20.mar.24

Fazenda insiste com Lula por aval a dividendo extra da Petrobras, diz agência de notícias

22.mar.24

Petrobras confirma retenção de dividendos e propõe destinar R$ 633 mi a pesquisa

3.abr.24

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Silveira reconhece conflito com presidente da Petrobras e diz não abrir mão de autoridade

3.abr.24

Prates se irrita e pede conversa definitiva com Lula

5.abr.24

Cúpula da Petrobras vê crise fabricada para minar confiança de Lula em Prates

6. abr.24

Petrobras nega ter discutido dividendos após Prates faltar a reunião do conselho

6.abr.24

Lula recebe sindicalistas e discute ‘papel social’ da Petrobras no meio da crise

7.abr.24

Lula convoca ministros para reunião sobre a petroleira