BC lança moeda comemorativa dos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil na quinta-feira, 11

O Banco Central vai lançar uma moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil nesta quinta-feira, 11, às 9h30 (de Brasília), no Salão Nobre do Congresso Nacional. A moeda comemorativa será de prata, com valor de face de R$ 5,00.

Não há informação ainda sobre a participação de autoridades do BC na cerimônia.

A primeira Constituição brasileira é datada de 25 de março de 1824, durante o Brasil Império.

Segundo o BC, a moeda é uma homenagem ao Poder Legislativo, já que a Carta de 1824 implementou o bicameralismo no País, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Estadão Conteúdo