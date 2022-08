Veja como sacar o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira (9) as parcelas de R$ 600 do Auxílio Brasil e da R$ 110 do Vale-gás

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira (9) as parcelas de R$ 600 do Auxílio Brasil e da R$ 110 do Vale-gás. As primeiras famílias a receberem serão aquelas com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1. O calendário de pagamento segue até o dia 22 de agosto.

A Caixa informou que já liberou a consulta aos valores dos dois benefícios, que podem ser verificados por meio dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Veja o passo a passo para pegar o dinheiro.

1 – Instale o aplicativo CAIXA TEM

Acessar a Google Play Store ou a Apple Store do seu celular e baixe o app Caixa Tem. Se já tinha instalado, atualize o aplicativo;

Abra o app, informe o CPF e crie uma senha;

Para gerar senha será necessário seguir sete passos e fornecer informações pessoais como CPF, nome completo, número do celular, CEP, dia, mês e ano de nascimento e email;

Crie uma senha, confirme-a senha, vá em “Não sou um robô” e clique em “Cadastre-se”;

No seu primeiro acesso, será enviado um código por SMS para confirmar a identificação;

Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código; depois, digite-o;

2 – Consulte o valor do auxílio

Abra o aplicativo Caixa Tem, digite seu CPF e senha e clique em “Extrato”;

Se você recebeu o auxílio aparecerão os valores referentes ao Auxílio Brasil, Vale-gás e o Benefício Extraordinário (complemento do Auxílio Brasil);

3 – Gere um código para fazer o saque

Clique em “Saque sem cartão” no seu Caixa Tem;

Na página seguinte, vá em “Gerar código para saque”;

Aparecerão orientações sobre como será o saque no caixa eletrônico, embaixo, clique em “Gerar código de saque”. Digite sua senha do aplicativo;

Na próxima tela, aparecerá o código, que tem validade de uma hora para ser usado no caixa eletrônico, nas lotéricas ou em um correspondente Caixa Aqui;

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra” do teclado do caixa eletrônico;

Nessa tela, clique no botão “Saque Caixa Tem”. Digite o número do seu CPF e, em seguida, o código gerado no aplicativo;

Escolha um valor para saque ou digite o valor no teclado numérico do caixa eletrônico;

4 – Como fazer transferência dos valores

Entre no aplicativo Caixa Tem e clique em “Transferir dinheiro”;

Informe se a transferência será feita digitando agência e conta ou se irá para um dos seus favoritos já cadastrados para transferência;

Digite agência, banco, conta, dígito e valor, informe o tipo de conta, o CPF, o nome de quem vai receber, o valor e confirme a operação. Se quiser, salve o comprovante no celular ou envie por WhatsApp;

Há limitação de transferência em até R$ 600 por operação; o dinheiro será enviado por DOC (Documento de Crédito) e cairá na conta no outro dia;

Calendário de agosto do Auxílio Brasil

Número final do cartão de benefício (NIS) Data de liberação do benefício de R$ 600

1 – 9 de agosto

2 – 10 de agosto

3 – 11 de agosto

4 – 12 de agosto

5 – 15 de agosto

6 – 16 de agosto

7 – 17 de agosto

8 – 18 de agosto

9 – 19 de agosto

0 – 22 de agosto

Em agosto, o governo incluiu cerca de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Neste mês, o benefício será pago para mais de 20,2 milhões de famílias cadastradas. Até dezembro a parcela mínima do Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600 por família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 5,6 milhões de famílias terão direito ao Vale-gás. As datas de pagamento seguem o mesmo calendário do Auxílio Brasil.

Em junho, as famílias de baixa renda receberam R$ 53, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de gás no país.

O valor integral, de 100% do preço médio do gás, será pago até dezembro, conforme previsto na PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que turbinou os programas assistenciais.