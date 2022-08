Falta de BCG faz municípios agendar e até racionar vacinas para bebês

A vacina BCG protege os recém-nascidos contra as formas graves de tuberculose e deve preferencialmente ser aplicada logo após o nascimento

A vacina BCG, que protege os recém-nascidos contra as formas graves de tuberculose e deve preferencialmente ser aplicada logo após o nascimento, está em falta em alguns municípios, que têm de fazer agendamento e racionamento.

No mês de julho, cerca de cem crianças que nasceram na capital de Mato Grosso deixaram de tomar a vacina, segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. A dona de casa Tairine Santos Alves, de 31 anos, foi uma das mães que saíram dos postos sem a aplicação da BCG no filho, que nasceu no dia 16 “Fiquei muito triste, chateada, porque não consegui vacina. Fui até nos locais particulares”, disse.

Cuiabá retomou a vacinação nesta segunda-feira, mas as 800 doses recebidas na semana passada são insuficientes para abastecer toda a rede pública da capital, que já vinha adotando o racionamento. “Por causa do quantitativo baixo, estamos aplicando em horários e locais predefinidos”, afirmou a Secretaria de Saúde.

No Distrito Federal, há racionamento. Segundo a Secretaria de Saúde, para prevenir a falta de doses, a SES/DF reorganizou os serviços de vacinação pelas regiões de saúde, priorizando os pedidos de maternidades. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, desde o início de julho a aplicação de nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) passou a ser feita apenas mediante agendamento. Conforme a Secretaria de Saúde do município, a medida visa ao melhor aproveitamento das 20 doses disponíveis em cada frasco que, depois de aberto, precisa ser usado em um período de seis horas.Em Campinas, a aplicação da BCG é feita em horários e dias específicos.

O problema

O desabastecimento da vacina começou quando a única fábrica autorizada a produzir o imunizante no País, a Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), no Rio, suspendeu a produção em 2016, após uma vistoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) constatar “práticas em desacordo com as normas”. Após a suspensão da fabricação nacional, o Brasil passou a obter doses de BCG com o Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), braço regional da Organização Mundial da Saúde.

Queixas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio deste ano, a pasta enviou uma circular aos Estados informando que diminuiria de 1,2 milhão para 500 mil o número de doses enviadas mensalmente pela dificuldade de compra e pela baixa disponibilidade nos estoques. No mês seguinte, entidades médicas e científicas brasileiras alertaram, em uma carta enviada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), para a falta da vacina BCG no País.

Em resposta, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde afirmou que, mesmo tendo reduzido em 50% o envio de vacinas aos Estados, a quantidade é suficiente para o total de crianças nascidas em cada unidade da Federação. Em média, no Brasil, nascem 228 mil crianças por mês e o total de imunizantes distribuídos varia de 480 mil a 500 mil doses mensais.

Processo

Procurado pelo Estadão, o ministério negou que haja desabastecimento e disse que os estoques deverão ser regularizados até meados de setembro. Em nota, a pasta informou que “a readequação do quantitativo ocorreu por conta da tramitação do processo de aquisição, que envolve compra, desembaraço alfandegário e autorização pela Anvisa para a entrada do produto no País, que posteriormente é enviado para análise do controle de qualidade do INCQS antes de ser distribuído”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cobertura vacinal está em 55,81%

Para a Sociedade Brasileira de Imunização, “as falhas na logística e de importação, pelo MS, têm comprometido o fornecimento e contribuído para sucessivas quedas na cobertura vacinal da BCG”. Segundo dados atualizados pelo ministério até o dia 6, o índice está em 55,81% neste ano. O ideal, afirma a vice-presidente da entidade, Isabella Ballalai, seria de pelo menos 90%.

Ela afirma que os municípios foram aconselhados a otimizar o uso da vacina. Um frasco tem 20 doses e precisa ser totalmente consumido até seis horas após aberto. Para não perder nenhuma dose, as prefeituras passaram a concentrar a aplicação da BGC em determinados dias e horários da semana em um número menor de postos de saúde.

Em condições normais, o procedimento de rotina é a criança já sair da maternidade vacinada. Desde que se passou a otimizar o uso do frasco no País, isso nem sempre vem ocorrendo. “Muitos bebês estão deixando o hospital sem serem vacinados, e a mãe precisa ir ao posto, no primeiro mês de vida. Às vezes, ela chega lá e não é o dia da vacinação. Isso leva ao que chamamos de oportunidade perdida e diminui a adesão, porque muitas não vão voltar”, diz Isabella Ballalai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No centro de saúde Conjunto Santa Maria, em Belo Horizonte, a vacina BCG não chega há meses. Uma agente de saúde local conta que as mães que vão ao postos são orientadas a procurar o único centro de saúde da região centro-sul da capital mineira que atualmente fornece as doses, no bairro Santa Lúcia. Algumas acabam desanimando e adiando a vacinação.

Prazo

O ideal é que a BCG seja ministrada até os 28 dias de nascimento, mas ainda pode ser aplicada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de vida. A janela de tempo, no entanto, é grande demais para os riscos de contágio. Além de proteger contra a tuberculose, o imunizante reforça o sistema imunológico da criança contra outras doenças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Para uma vacina que deveria ser fornecida na maternidade, que não sofre nenhum ataque de movimentos antivacina, como ocorre com a do HPV e a da covid, não é uma situação normal. Isso leva à hesitação vacinal”, avalia a vice-presidente da SBIM. “Tem outros fatores que fazem a cobertura vacinal cair: as oportunidades perdidas, a dificuldade de acesso e a não percepção de risco. Então a vacinação sai da minha lista de prioridades.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo