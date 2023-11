Varejo estima faturar R$ 4,6 bilhões com compras no período

O resultado representaria crescimento de 4,3% em relação ao ano passado, já descontada a inflação no período

Rio, 23 – O comércio varejista deve faturar R$ 4,64 bilhões na campanha de promoções da Black Friday deste ano, prevê a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado representaria crescimento de 4,3% em relação ao ano passado, já descontada a inflação no período – um recorde desde a incorporação da data ao calendário do varejo, em 2010.

A desaceleração da inflação, a valorização do real em relação ao dólar e o início do ciclo de queda nas taxas de juros explicam a projeção recorde de vendas, segundo o economista Fabio Bentes, responsável pelo levantamento da CNC. Segundo ele, a Black Friday já é a quinta data mais importante no calendário do varejo nacional, atrás de Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

Os segmentos de eletroeletrônicos e utilidades domésticas (R$ 1,28 bilhão) e de móveis e eletrodomésticos (R$ 1,05 bilhão) concentrarão quase metade (48%) da movimentação financeira prevista.

Estadão Conteúdo