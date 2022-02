Valores a receber do Banco Central: cidadão poderá ter dinheiro em dois lotes

Quem já fez a consulta no Sistema Valores a Receber e sabe que será contemplado na primeira fase poderá receber também nas demais liberações

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

Os brasileiros que têm dinheiro esquecido nos bancos e em outras instituições financeiras poderão receber valores em mais de uma etapa de liberação, segundo informações do Banco Central. Quem já fez a consulta no Sistema Valores a Receber e sabe que será contemplado na primeira fase poderá receber também nas demais liberações.

O total a ser devolvido está estimado em R$ 8 bilhões. Na primeira fase, cuja consulta já está aberta, serão liberados cerca de R$ 4 bilhões para 28 milhões de beneficiários, dos quais 26 milhões são pessoas físicas e 2 milhões, pessoas jurídicas. Nas próximas fases, o sistema pagará R$ 4 bilhões. Os herdeiros também têm direito a receber os valores.

O primeiro lote de pagamentos será liberado a partir do dia 7 de março. Quem faz a consulta recebe a data e o horário em que deve voltar ao site de valores para pedir a transferência. O dinheiro será depositado via Pix, TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou DOC (Documento de Crédito) em até 12 dias úteis.

O QUE SERÁ DEVOLVIDO NA PRIMEIRA FASE DE PAGAMENTOS

Dinheiro de contas-correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível

Tarifas e parcelas cobradas indevidamente cuja devolução já estava prevista em termo de compromisso assinado com o BC

Dinheiro de consórcios encerrados

Cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito

No caso do crédito das cooperativas, um exemplo de quem pode receber é o ex-cooperado que deixa a cooperativa antes da distribuição do resultado positivo anual ou que não busca a restituição de capital integralizado após seu desligamento. Já nos consórcios, o dinheiro irá para consorciado de grupo encerrado que não utilizou os respectivos créditos.

A partir de 2 de maio, o Banco Central abrirá a nova consulta para outros R$ 4 bilhões, que são referentes a valores deixados nos bancos por outras situações. Assim, mesmo quem já tiver resgatado no primeiro lote poderá ter mais dinheiro que ficou para trás em alguma instituição financeira.

O QUE SERÁ DEVOLVIDO NA SEGUNDA FASE DE PAGAMENTOS

Valores referentes a saldos de contas encerradas

Tarifas, parcelas ou pagamentos em operações de crédito não previstas em termo assinado com o BC, o que inclui o dinheiro descontado indevidamente de crédito consignado dos aposentados do INSS

Dinheiro que ficou em instituições que faliram

Valores deixados em contas pré-pagas ou pós-pagas que foram encerradas com saldo disponível

Pagamentos em casos de contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes; e em casos de cobranças de tarifas duplicadas

VEJA O PASSO A PASSO DA CONSULTA

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br Informe CPF ou CNPJ Para pessoas físicas, informe a data de nascimento; para empresas, digite a data de abertura Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro, a partir de 7 de março Anote a data e o horário informados No dia agendado, use seu login gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate Se perder a data, volte no dia informado para a repescagem na sua primeira consulta, das 4h às 24h Essa nova data será um sábado; caso não consiga resgatar, haverá nova chance, em 28 de março

CADASTRO NA CONTA GOV.BR

Quem tem dinheiro esquecido em bancos irá solicitar o montante no site de valores a receber, na data marcada pelo Banco Central. Será preciso fazer login com a senha do sistema gov.br, criada para acessar sites como do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e da Receita Federal, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, o trabalhador só conseguirá pedir a transferência dos valores se tiver nível prata ou ouro no gov.br. Para isso, pode utilizar a biometria facial cadastrada em serviços do governo (como Denatran ou TSE) ou se fazer o acesso ao sistema por meio de conta bancária já existente.